Об этой невероятной истории, которая вдохновляет, рассказал на своей странице в фейсбуке Александр Барабошко. Он добавил, что ученики стремились присоединились к помощи нашим воинам, но не думал, что это будет так масштабно.
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Ученики 303-го лицея в Киеве поразили помощью ВСУ
Барабошко отметил: решили собрать для воинов турникетов, ведь они нужны постоянно и на все горячие направления. Мужчина говорит: масштаб помощи его поразил.
Ну я думаю: сколько там турникетов – поеду легковой машиной. Мне говорят: "Нет!" Нужна обязательно грузовая. Все что на фото – принесли дети лицея 303 общественно-естественного профиля из Киева,
– сообщил Барабошко.
И добавил: как говорят родители: "Мы надеялись хотя бы 10 турникетов собрать, а собрали 363 турникеты!".
Помощь ВСУ от учеников 303-го лицея г. Киева / скриншот сообщения Александра Барабошко
Волонтер также сообщил, что ученики передали не только турникеты.
Кому-то из детей родители дали коробочку – с рисунком, добрым словом военному, кофе, чаем, набором заботы, которую собрала семья в меру своих возможностей. Весь холл школы был в этих коробочках заботы. Когда на них смотришь – слезы невольно выходят на глаза,
– заявил Барабошко.
По его словам, каждая эта детская коробочка, которую дети составляли с родителями, это невероятно сильно. Их он направил воинам по разным направлениям.
Спасибо вам! Это невероятный пример и очень вдохновляющая и мотивирующая история. Для меня безумное доверие и большая честь быть к ней причастным,
– подчеркнул волонтер.
Киевские ученики помогают ВСУ / фото с фейсбук-страницы Александра Барабошко
При этом попросил распространить эту историю, чтобы она вдохновляла других.