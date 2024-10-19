Вони напрацьовують зміни до постанови №800 "Про підвищення кваліфікації вчителів". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

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Як зміниться процес перекваліфікації учителів

Посадовиця зазначила, що зміни косметичні.

Ми не змінюємо правил, скоріше виправляємо закладені раніше помилки. Є орієнтир на зміну правил гри. Один з орієнтирів – гроші, які держава виділяє на підвищення кваліфікації вчителів, мають іти за вчителем,

– уточнила заступниця Лісового.

За її словами, це вже пілотували при вступі до вишів: частину грошей залежно від кількості балів діти отримували на свої умовні рахунки. І далі вони самі визначали, йдуть вони вчитись у приватний заклад і використовують грант та доплачують, або ж йдуть у державний заклад освіти.

Тут модель та сама: вчитель, отримуючи ці гроші, сам визначатиме, куди йому йти на перекваліфікацію. Вчитель стає більш суб'єктним, більш активним, гнучкішим у виборі. А ми як держава маємо забезпечити, щоб те, що пропонується на ринку, відповідало певному рівню якості, і вчитель вибирав серед перевірених,

– повідомила Кузьмичова.

І додала, що треба створити реєстр провайдерів з певними стандартами якості. Це не означає, що це буде механізм ліцензування. Додаткова мета – це розвинути цей ринок якісних послуг.