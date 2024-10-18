Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. І додала: усі ми знаємо, що маємо цінувати вчителя зі стажем.

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Посадовиця заявила, що хтось із вчителів вдосконалює навички постійно. Хтось готовий додатково менторити початківців.

Це безцінно, але все це забирає час. І це навантаження треба враховувати. Ментором готові бути не всі, тому будуть і інші траєкторії розвитку вчителів,

– зазначила Кузьмичова.

І додала, що можна створювати навчально-методичні матеріали, підручники. Можна брати участь у різноманітних проєктах, конкурсах. Це дає відхід від лінійності. Не всі вчителі мають обов'язково проходити ті самі ланки професійного розвитку.

Зараз у вчителя є 150 годин підвищення кваліфікації, які треба набрати за 5 років. Ці години ніяк не пріоритезують, на що саме ти їх використовуєш. На жаль, через це нерідко йдуть по простіших схемах: отримують сертифікат, за яким не стоїть якісне опрацювання теми. А в майбутньому кожен зможе обрати, над чим йому ближче працювати у своєму професійному розвитку,

– каже заступниця Лісового.

Це про гнучкість вибору, який вчитель робитиме, виходячи зі своїх сильних сторін. Це змінить підхід до підвищення кваліфікації. Концепцію цих змін розроблятимуть протягом цього навчального року і наступного календарного року. Все це МОН буде обговорювати з громадськістю та самими вчителями, резюмувала заступниця очільника МОН.

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