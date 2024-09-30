Новий закон про дошкільну освіту заклав підґрунтя для покращення умов праці вихователів та підвищення зарплати за той самий час роботи з дітьми. Про це заявила заступниця глави Міносвіти України Євгенія Смірнова ZN.UA.

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Яку зарплату отримують вихователі в Україні

Посадовиця каже, що станом на січень цього року середня заробітна плата (з урахуванням надбавок за престижність, сумлінну працю, вислугу років, допомоги на оздоровлення, із десятивідсотковим підвищенням) становить:

9382 гривень – молодого вихователя без категорії та стажу роботи;

11 672 гривень – вихователя другої категорії;

12 499 гривень – вихователя першої категорії;

13 325 гривень – вихователя вищої категорії.

Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що середня зарплата вчителя – 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.

Смірнова при цьому назвала важливий плюс нового закону.

Засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує визначений Кабміном, а також установлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди й допомоги,

– уточнила заступниця Лісового.

І додала, що станом на вересень 2024 року дитсадки забезпечені кадрами на 92%; загальний відсоток вакансій вихователів – 8% (5640 ставок).