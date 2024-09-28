Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, передає УП. І додав, що зараз вже є напрацьовані певні зміни, але поки не погодженні Мінфіном.

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Хто потрапить до кадрового резерву вчителів

Посадовець каже: ці зміни передбачають, що до кадрового резерву зможуть потрапити вчителі, які втратили кількість годин в школах внаслідок різних причин.

За ними буде збережена заробітна плата і місце роботи у випадку, якщо школа відновить свою роботу, з'являться учні і навантаження,

– уточнив Сташків.

Поки вчителі перебуватимуть у кадровому резерві, для них проводитимуть навчання.

Ми плануємо запустити курси, щоб вони зберігали свою педагогічну майстерність і могли працювати, зокрема, на деокупованих територіях, коли нам доведеться модифікувати програми для роботи з тими учнями, які досі там залишаються,

– заявив заступник Лісового.

Водночас у кадровий резерв зможуть потрапити всі охочі вчителі, готові працювати на деокупованих територіях.

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Чи є часові обмеження щодо перебування

Резерв буде засобом підтримки вчителя, поки в нього немає роботи, уточнив посадовець. І це вже буде завдання тих органів місцевого самоврядування, які відновлюватимуть освітній процес.

На окупованих територіях дуже багато є шкіл, які після деокупації повинні відновити свою роботу. Тому я думаю, що робота для цих вчителів точно знайдеться,

– додав Сташків.

Зараз в кадровому резерві немає жодних обмежень щодо терміну перебування там вчителя, резюмував він.