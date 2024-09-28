Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УП. И добавил, что сейчас уже есть наработанные определенные изменения, но пока не согласованы Минфином.

Смотрите также "Вселяет веру в победу": как учителя и благотворители спасают очное обучение даже под обстрелами

Кто попадет в кадровый резерв учителей

Чиновник говорит: эти изменения предусматривают, что в кадровый резерв смогут попасть учителя, которые потеряли количество часов в школах в результате различных причин.

За ними будет сохранена заработная плата и место работы в случае, если школа возобновит свою работу, появятся ученики и нагрузка,

– уточнил Сташкив.

Пока учителя будут находиться в кадровом резерве, для них будут проводить обучение.

Мы планируем запустить курсы, чтобы они сохраняли свое педагогическое мастерство и могли работать, в частности, на деоккупированных территориях, когда нам придется модифицировать программы для работы с теми учениками, которые до сих пор там остаются,

– заявил заместитель Лисового.

В то же время в кадровый резерв смогут попасть все желающие учителя, готовые работать на деоккупированных территориях.

Смотрите также Заместитель Лисового рассказал, как будут преподавать историю Украины в школах

Есть ли временные ограничения по пребыванию

Резерв будет средством поддержки учителя, пока у него нет работы, уточнил чиновник. И это уже будет задача тех органов местного самоуправления, которые будут восстанавливать образовательный процесс.

На оккупированных территориях очень много школ, которые после деоккупации должны возобновить свою работу. Поэтому я думаю, что работа для этих учителей точно найдется,

– добавил Сташкив.

Сейчас в кадровом резерве нет никаких ограничений по сроку пребывания там учителя, резюмировал он.