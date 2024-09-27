Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив, передает УП. И рассказал, почему решили создать интегрированные курсы, в частности по истории.

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Как будут преподавать историю в школах

Он уточнил, что есть в школах уже, к примеру, учебники "Украина и мир" для 5 – 6 класса. Это учебники, которые де-факто объединяют и историю Украины, и всемирную историю.

Если говорить об истории, то это связано с тем, что сейчас, когда преподаются два разных предмета, в учеников не всегда есть понимание роли Украины во всемирной истории. Каким образом события, которые происходили, например в Европе, влияли на то, что происходили в это время в Украине? И наоборот,

– заявил Сташкив.

И добавил, что понимание Украины в мировом пространстве не только как отдельной истории, а той, что формировала тогда общество и в мире – важно.

Много вопросов и предостережений относительно того, что не будет истории Украины. История Украины остается – возможно, даже в большем количестве, чем была до этого, ведь мы предлагаем увеличить количество часов на преподавание истории,

– уточнил чиновник.

И добавил, что в концепции реформирования исторического образования предусмотрели, что не менее двух третей материала должно быть именно об истории Украины.

Мы сейчас готовимся работать с авторскими коллективами, учителями, как правильно составлять эти программы для изучения истории в Новой украинской школе,

– резюмировал заместитель главы МОН.

Напомним, в Минобразования заявили, что планируют объединить историю Украины и всемирную историю в один предмет. Чиновники считают, что это поможет ученикам лучше понять роль Украины в мире на исторических этапах. Детали читайте по ссылке.