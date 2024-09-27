Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків, передає УП. І розповів, чому вирішили створити інтегровані курси, зокрема з історії.

До теми Історію у школах планують викладати циклами: що мають знати учні

Як викладатимуть історію у школах

Він уточнив, що є у школах вже, до прикладу, підручники "Україна і світ" для 5 – 6 класу. Це підручники, які де-факто об'єднують і історію України, і всесвітню історію.

Якщо говорити про історію, то це пов'язано з тим, що зараз, коли викладаються два різних предмети, в учнів не завжди є розуміння ролі України у всесвітній історії. Яким чином події, які відбувалися, наприклад у Європі, впливали на те, що відбувалися у цей час в Україні? І навпаки,

– заявив Сташків.

І додав, що розуміння України у світовому просторі не лише як окремої історії, а тієї, що формувала тоді суспільство й у світі – важливе.

Багато питань і засторог щодо того, що не буде історії України. Історія України залишається – можливо, навіть у більшій кількості, ніж була до цього, адже ми пропонуємо збільшити кількість годин на викладання історії,

– уточнив посадовець.

І додав, що у концепції реформування історичної освіти передбачили, що не менше ніж дві третини матеріалу має бути саме про історію України.

Ми зараз готуємося працювати з авторськими колективами, вчителями, як правильно складати ці програми для вивчення історії в Новій українській школі,

– резюмував заступник очільника МОН.

Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що планують об'єднати історію України та всесвітню історію в один предмет. Чиновники вважають, що це допоможе учням краще зрозуміти роль України у світі на історичних етапах. Деталі читайте за посиланням.