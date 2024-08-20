Одним з важливих елементів концептуальних засад, вважають у МОН, є пропозиція викладати історію циклами. Адже навчальний матеріал повинен відповідати віковим особливостям учнівства.

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Які пропонують цикли історичної освіти

У МОН пропонують такі цикли:

Початкова освіта:

Адаптаційно-ігровий цикл (1 – 2 класи). Це інформаційно-ознайомлювальний цикл, що пропонує найзагальніші відомості про людину, родину, громаду, рідний край, Україну як державу. Основний цикл (3 – 4 класи). Інформаційно-фрагментарний цикл, у якому найважливіші сюжети про Україну та Україну й світ викладають у белетризованому вигляді.

Базова середня освіта матиме 2 цикли вивчення історії:

Адаптаційний (5 – 6 класи). Це пропедевтичний сюжетний цикл, який готує учнівство до вивчення систематичного курсу історії та представляє значущі сюжети історії України й світу від найдавніших часів до сьогодення. Базове предметне навчання (7 – 9 класи). У навчанні домінує проблемно-тематичний сюжет зі збереженням хронологічно-подієвої логіки, який представляє основні події історії України та світу відповідно до історично-культурних періодів.

Профільна середня освіта міститиме:

Профільно-адаптаційний цикл (10 клас). Профільний (11 – 12 класи).

Обидва цикли є проблемно-тематичними. Історію України та світу представлятимуть через основні явища й процеси від найдавніших часів до сьогодення. Учні матимуть єдиний загальноосвітній та спеціальний (відповідно до профілю) курси. У профільних (поглиблене вивчення) і непрофільних класах (групах) відрізнятиметься кількість уроків історії та набір курсів.