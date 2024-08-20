У Міносвіти України наголошують, що загальноосвітній історичний курс історії — це україноцентричний курс, який цілісно представляє історію України та всесвітню. При цьому учні можуть вивчати історію ще й межах додаткових курсів.

Читайте Міносвіти хоче об'єднати всесвітню історію та історію України в один предмет

Які додаткові спеціальні історичні курси можуть з'явитися у школах

Поряд із єдиним загальноосвітнім курсом школи можуть запровадити низку поглиблених курсів (щонайперше – з історії України). Вони повинні забезпечити поглиблене вивчення як актуальних історичних подій, явищ і процесів, так і тематики, зорієнтованої на потреби ринку праці.

Це, зокрема, можуть бути курси, що відображають історію тієї чи іншої галузі виробництва, наукових відкриттів, технічних винаходів, фінансів та економіки, збереження довкілля тощо,
– кажуть у МОН.

Для профільної середньої освіти (10 – 12 класи) буде можливість розробити такі спеціальні курси як:

  • історична географія;
  • локальна / регіональна історія;
  • інтелектуальна історія;
  • історія культури;
  • історія етнічних та/або релігійних громад;
  • історія й досвід виживання / протистояння тоталітарним режимам;
  • імперіям під час війн;
  • історія політичних і правових учень;
  • історія державотворення тощо.