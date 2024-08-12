Так має з'явитися загальноосвітній історичний курс історії. У МОН його називають україноцентричним, який цілісно представляє історію України та всесвітню.

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Як реформують викладання історії у школах

Міністерство вважає, що в умовах війни історичній освіті потрібно відповідати на політичні, економічні, соціальні та культурні виклики для консолідації української нації.

Тож пропонує розв'язати цю проблему так: сформувати загальноосвітній україноцентричний курс історії з позицій викликів сучасності (можливі назви: "Історія: Україна і світ", "Історія України і світу").

Посадовці зазначають, що такий курс "прибере неузгодженість у викладанні історії і зможе допомогти учнівству зрозуміти роль України у світі на різних історичних етапах".

Провідною змістовою лінією такого курсу має бути становлення української політичної нації, боротьба за українську державність і виокремлення суб'єктності української нації у світі,

– кажуть у МОН.

Український компонент у курсі має становити щонайменше як 2/3 усього навчального змісту.

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У відомстві вважають, що цей курс допоможе виплекати свою національно-культурну ідентичність, побачити зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім, усвідомити історичне знання як цілком практичну потребу тощо.

Учителі, за словами посадовців, матимуть змогу ефективно використовувати навчальний час і вивільнити години для обговорень, зробити вивчення історії змістовно й інтелектуально наповненішим, реалізовувати проєкти тощо.

Детально про те, як реформують викладання історії у школах, можна прочитати тут.