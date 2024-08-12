Він при цьому не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо. Надалі розроблять дорожню карту реформування історичної освіти та долучатимуть спільноту на всіх етапах упровадження змін.

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Як реформують викладання історії

Учителі при цьому отримуватимуть методичну підтримку.

Очільник МОН Оксен Лісовий також розтлумачив, чому потрібне реформування історичної освіти й що запропонували в Концептуальних засадах.

Зокрема:

Сформувати загальноосвітній україноцентричний курс історії з позицій викликів сучасності (можливі назви: "Історія: Україна і світ", "Історія України і світу").

В умовах війни історичній освіті потрібно відповідати на політичні, економічні, соціальні та культурні виклики для консолідації української нації,

– наголосив міністр.

Відмовитися від неузгодженого представлення історії, коли учні, вивчаючи дотичні теми на різних предметах, не розуміють взаємозв'язків і сутності історичних подій, явищ, процесів. Це дасть змогу представляти історію України та всесвітню як єдину хронологічну оповідь упродовж усього навчання. А це допоможе учнівству розуміти історію України в глобальному контексті.

Усунути дублювання, перевантаження обсягом та дроблення очікуваних результатів навчання. Бо зараз навчальні програми спрямовані на вивчення учнівством надмірного за обсягом фактографічного матеріалу.

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Формувати в учениць / учнів уявлення про світ як єдине ціле, де всі елементи взаємопов’язані. Не зводити опрацювання навчального матеріалу до запам'ятовування окремих, здебільшого розрізнених, подій, а заохочувати учнівство заглиблюватися у сутність проблеми, розвиваючи глибину, критичність, раціональність і доказовість мислення. Розвинути в школярок / школярів розуміння історичних контекстів, у яких існували окремі люди та цілі спільноти.

Ці зміни – наша протиотрута від російської пропаганди на роки вперед,

– вважає посадовець.

Формуючи українську ідентичність у дітей і показуючи їм історію через суб'єктність України у світі, ми виховуємо покоління, стійке до маніпуляцій та здатне критично осмислювати минуле та сьогодення, резюмував Лісовий.