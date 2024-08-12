Он при этом не вносит изменения в действующие приказы МОН, модельные учебные программы, учебники и тому подобное. В дальнейшем разработают дорожную карту реформирования исторического образования и будут привлекать сообщество на всех этапах внедрения изменений.

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Как реформируют преподавание истории

Учителя при этом будут получать методическую поддержку.

Глава МОН Оксен Лисовой также растолковал, почему нужно реформирование исторического образования и что предложили в Концептуальных основах.

В частности:

Сформировать общеобразовательный украиноцентричный курс истории с позиций вызовов современности (возможные названия: "История: Украина и мир", "История Украины и мира").

В условиях войны историческому образованию нужно отвечать на политические, экономические, социальные и культурные вызовы для консолидации украинской нации,

– подчеркнул министр.

Отказаться от несогласованного представления истории, когда ученики, изучая касательные темы на разных предметах, не понимают взаимосвязей и сущности исторических событий, явлений, процессов. Это позволит представлять историю Украины и всемирную как единое хронологическое повествование на протяжении всего обучения. А это поможет ученикам понимать историю Украины в глобальном контексте.

Устранить дублирование, перегрузки объемом и дробление ожидаемых результатов обучения. Потому что сейчас учебные программы направлены на изучение ученичеством чрезмерного по объему фактографического материала.

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Формировать у учениц / учеников представление о мире как единое целое, где все элементы взаимосвязаны. Не сводить обработки учебного материала к запоминанию отдельных, основном разрозненных, событий, а поощрять ученичество углубляться в сущность проблемы, развивая глубину, критичность, рациональность и доказательность мышления. Развить у школьниц / школьников понимание исторических контекстов, в которых существовали отдельные люди и целые сообщества.

Эти изменения – наше противоядие от российской пропаганды на годы вперед,

– считает чиновник.

Формируя украинскую идентичность у детей и показывая им историю через субъектность Украины в мире, мы воспитываем поколение, устойчивое к манипуляциям и способное критически осмысливать прошлое и настоящее, резюмировал Лисовой.