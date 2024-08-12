Так должен появиться общеобразовательный исторический курс истории. В МОН его называют украиноцентричным, который целостно представляет историю Украины и всемирную.

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Как реформируют преподавание истории в школах

Министерство считает, что в условиях войны историческому образованию нужно отвечать на политические, экономические, социальные и культурные вызовы для консолидации украинской нации.

Поэтому предлагает решить эту проблему так: сформировать общеобразовательный украиноцентричный курс истории с позиций вызовов современности (возможные названия: "История: Украина и мир", "История Украины и мира").

Чиновники отмечают, что такой курс "уберет несогласованность в преподавании истории и сможет помочь ученикам понять роль Украины в мире на разных исторических этапах".

Ведущей содержательной линией такого курса должно быть становление украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире,

– говорят в МОН.

Украинский компонент в курсе должен составлять не менее 2/3 всего учебного содержания.

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В ведомстве считают, что этот курс поможет взрастить свою национально-культурную идентичность, увидеть связь между прошлым, настоящим и будущим, осознать историческое знание как вполне практическую потребность и тому подобное.

Учителя, по словам чиновников, смогут эффективно использовать учебное время и высвободить часы для обсуждений, сделать изучение истории содержательно и интеллектуально наполненным, реализовывать проекты и тому подобное.

Подробно о том, как реформируют преподавание истории в школах, можно прочитать здесь.