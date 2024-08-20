В Минобразования Украины отмечают, что общеобразовательный исторический курс истории – это украиноцентрический курс, который целостно представляет историю Украины и всемирную. При этом ученики могут изучать историю еще и в рамках дополнительных курсов.
Читайте Минобразования хочет объединить всемирную историю и историю Украины в один предмет
Какие дополнительные специальные исторические курсы могут появиться в школах
Наряду с единым общеобразовательным курсом школы могут ввести ряд углубленных курсов (прежде всего – по истории Украины). Они должны обеспечить углубленное изучение как актуальных исторических событий, явлений и процессов, так и тематики, сориентированной на потребности рынка труда.
Это, в частности, могут быть курсы, отражающие историю той или иной отрасли производства, научных открытий, технических изобретений, финансов и экономики, сохранения окружающей среды и тому подобное,
– говорят в МОН.
Для профильного среднего образования (10 – 12 классы) будет возможность разработать такие специальные курсы как:
- историческая география;
- локальная / региональная история;
- интеллектуальная история;
- история культуры;
- история этнических и/или религиозных общин;
- история и опыт выживания / противостояния тоталитарным режимам;
- империям во время войн;
- история политических и правовых учений;
- история создания государства и тому подобное.