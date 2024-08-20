Одним из важных элементов концептуальных основ, считают в МОН, является предложение преподавать историю циклами. Ведь учебный материал должен соответствовать возрастным особенностям ученичества.

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Какие предлагают циклы исторического образования

В МОН предлагают такие циклы:

Начальное образование:

Адаптационно-игровой цикл (1 – 2 классы). Это информационно-ознакомительный цикл, предлагающий самые общие сведения о человеке, семью, общину, родной край, Украину как государство. Основной цикл (3 – 4 классы). Информационно-фрагментарный цикл, в котором важнейшие сюжеты об Украине и Украине и мире излагают в беллетризованном виде.

Базовое среднее образование будет иметь 2 цикла изучения истории:

Адаптационный (5 – 6 классы). Это пропедевтический сюжетный цикл, который готовит учеников к изучению систематического курса истории и представляет значимые сюжеты истории Украины и мира от древнейших времен до современности. Базовое предметное обучение (7 – 9 классы). В обучении доминирует проблемно-тематический сюжет с сохранением хронологически-событийной логики, который представляет основные события истории Украины и мира в соответствии с историко-культурных периодов.

Профильное среднее образование будет содержать:

Профильно-адаптационный цикл (10 класс). Профильный (11 – 12 классы).

Оба цикла являются проблемно-тематическими. Историю Украины и мира будут представлять через основные явления и процессы от древнейших времен до современности. Ученики будут иметь единый общеобразовательный и специальный (в соответствии с профилем) курсы. В профильных (углубленное изучение) и непрофильных классах (группах) будет отличаться количество уроков истории и набор курсов.