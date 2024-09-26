Такі дані містить проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Тобто на підвищення зарплат вчителям очікувати найближчим часом не варто.

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Чи заклали у проєкт держбюджету підвищення зарплат освітянам

У Профспілці працівників освіти і науки зазначають, що ця цифра не враховує забезпечення законодавчих гарантій щодо рівня посадових окладів педагогів, гарантованого статтею 61 закону "Про освіту".

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника становить лише 6080 гривень проти гарантованих 24 000 гривень в умовах запланованого на 2025 рік розміру мінімальної заробітної плати 8000 гривень,

– повідомили у Профспілці.

Тож сьогоднішній розмір посадового окладу вчителя, встановлений на рівні 9 тарифного розряду, на 17920 гривень або у 3,9 раза менший від законодавчо гарантованого.

Тож у Профспілці наголошують, що при доопрацюванні законопроєкту треба закласти видатки освітньої субвенції у обсязі не менше ніж 322 мільярди гривень або на 219 мільярдів гривень більше, якщо порівняти із запланованими. Ця сума забезпечить встановлення найнижчого посадового окладу вчителя на рівні трьох розмірів мінімальної зарплати.

Підтримуємо пропозиції Федерації профспілок України щодо встановлення з 1 січня 2025 року мінімальної заробітної плати в розмірі 10905 гривень,

– наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.

Цікаво! У 2025 році Кабінет Міністрів України планує виділити на освіту 169,3 мільярда гривень. Це майже на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч (171,2 мільярда гривень).

Нагадаємо, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив: середня зарплата вчителя – це 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.