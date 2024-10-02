Однак учителі сподіваються на підвищення оплати праці. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів "УП", чи відбудеться це підвищення наступного року.
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Чи підвищать учителям зарплату у 2025 році
Посадовець заявив: у проєкті закону про бюджет на 2025 рік на зарплати вчителям заклали видатки на рівні 2024 року.
Попри те, що кількість учнів у школах зменшується, але сума коштів разом з освітньою субвенцією, закладена у проєкті Закону про держбюджет (на 2025 рік – ред.), який ще має ухвалити Верховна Рада, – на тому ж рівні, що і минулого року,
– уточнив він.
Цікаво! У 2025 році Кабінет Міністрів України планує виділити на освіту 169,3 мільярда гривень. Це майже на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч (171,2 мільярда гривень).
Скільки коштів передбачили на зарплати вчителям на 2025 рік
- На зарплати вчителям на наступний рік заклали близько 103 мільйонів гривень освітньої субвенції.
- Цифра, якщо порівняти з 2024 роком, не змінилася.
- У Профспілці працівників освіти і науки зазначають, що на сьогодні найнижчий посадовий оклад педагога становить лише 6080 гривень проти гарантованих 24 000 гривень в умовах запланованого на 2025 рік розміру мінімальної заробітної плати 8000 гривень.
- Також підтримують пропозиції щодо встановлення з 1 січня 2025 року мінімальної заробітної плати в розмірі 10905 гривень.