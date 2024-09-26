Про це в етері національного телемарафону повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев, передає Освіта 24. Він також назвав причину.
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Чи підвищать освітянам зарплату у 2025 році
Посадовець повідомив, що розмір зарплати вчителів, як і інших працівників бюджетної сфери, не зміниться наступного року, якщо порівнювати з 2024.
Хочу наголосити, що ми як держава на сьогодні не можемо дозволити підняти рівень заробітної плати, враховуючи необхідність спрямування усіх внутрішніх резервів на потреби оборони,
– заявив Єрмоличев.
Він також назвав пріоритети у сфері освіти. Це:
- розвиток Нової української школи;
- побудова укриттів, аби учні могли вчитися очно;
- придбання шкільних автобусів.
Цікаво! Уряд вирішив збільшити розмір військового збору з 1,5% до 5%. Тож де-факто виплати вчителів зменшились. Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів, як розв'язуватимуть цю проблему.
Скільки коштів передбачили на зарплати вчителям на 2025 рік
- На зарплати вчителям на 2025 рік заклали близько 103 мільйонів гривень освітньої субвенції.
- Цифра, якщо порівняти з 2024 роком, не змінилася.
- У Профспілці працівників освіти і науки зазначають, що на сьогодні найнижчий посадовий оклад педагога становить лише 6080 гривень проти гарантованих 24 000 гривень в умовах запланованого на 2025 рік розміру мінімальної заробітної плати 8000 гривень.
- У Профспілці підтримують пропозиції щодо встановлення з 1 січня 2025 року мінімальної заробітної плати в розмірі 10905 гривень.