Про це в етері національного телемарафону повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев, передає Освіта 24. Він також назвав причину.

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Чи підвищать освітянам зарплату у 2025 році

Посадовець повідомив, що розмір зарплати вчителів, як і інших працівників бюджетної сфери, не зміниться наступного року, якщо порівнювати з 2024.

Хочу наголосити, що ми як держава на сьогодні не можемо дозволити підняти рівень заробітної плати, враховуючи необхідність спрямування усіх внутрішніх резервів на потреби оборони,

– заявив Єрмоличев.

Він також назвав пріоритети у сфері освіти. Це:

розвиток Нової української школи;

побудова укриттів, аби учні могли вчитися очно;

придбання шкільних автобусів.

Цікаво! Уряд вирішив збільшити розмір військового збору з 1,5% до 5%. Тож де-факто виплати вчителів зменшились. Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів, як розв'язуватимуть цю проблему.

Скільки коштів передбачили на зарплати вчителям на 2025 рік