Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, передает Образование 24. Он также назвал причину.
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Повысят ли педагогам зарплату в 2025 году
Чиновник сообщил, что размер зарплаты учителей, как и других работников бюджетной сферы, не изменится в следующем году, если сравнивать с 2024.
Хочу подчеркнуть, что мы как государство сегодня не можем позволить поднять уровень заработной платы, учитывая необходимость направления всех внутренних резервов на нужды обороны,
– заявил Ермоличев.
Он также назвал приоритеты в сфере образования. Это:
- развитие Новой украинской школы;
- построение укрытий, чтобы ученики могли учиться очно;
- приобретение школьных автобусов.
Интересно! Правительство решило увеличить размер военного сбора с 1,5% до 5%. Поэтому де-факто выплаты учителей уменьшились. Вице-премьер Михаил Федоров рассказал, как будут решать эту проблему.
Сколько средств предусмотрели на зарплаты учителям на 2025 год
- На зарплаты учителям на 2025 год заложили около 103 миллионов гривен образовательной субвенции.
- Цифра, если сравнить с 2024 годом, не изменилась.
- В Профсоюзе работников образования и науки отмечают, что на сегодня самый низкий должностной оклад педагога составляет лишь 6080 гривен против гарантированных 24 000 гривен в условиях запланированного на 2025 год размера минимальной заработной платы 8000 гривен.
- В Профсоюзе поддерживают предложения по установлению с 1 января 2025 года минимальной заработной платы в размере 10905 гривен.