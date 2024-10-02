Однако учителя надеются на повышение оплаты труда. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал "УП", состоится ли это повышение в следующем году.

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Повысят ли учителям зарплату в 2025 году

Чиновник заявил: в проекте закона о бюджете на 2025 год на зарплаты учителям заложили расходы на уровне 2024 года.

Несмотря на то, что количество учеников в школах уменьшается, но сумма средств вместе с образовательной субвенцией, заложена в проекте Закона о госбюджете (на 2025 год – ред.), который еще должна принять Верховная Рада, – на том же уровне, что и в прошлом году,

– уточнил он.

Интересно! В 2025 году Кабинет Министров Украины планирует выделить на образование 169,3 миллиарда гривен. Это почти на 2 миллиарда меньше, чем в этом году (171,2 миллиарда гривен).

Сколько средств предусмотрели на зарплаты учителям на 2025 год