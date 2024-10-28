Однако является ли зарплата начинающего учителя достаточной, чтобы привлечь в образование молодых педагогов? О ситуации с заработными платами учителей, в частности, – в регионах, рассказал Артур Пройдаков в эксклюзивном интервью для Освіта 24.
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Такой зарплаты молодому педагогу однозначно недостаточно
Педагог Артур Пройдаков, учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году, поделился своими соображениями относительно зарплат для молодых педагогов.
Относительно заявленной министром образования и науки зарплаты в 12 тысяч гривен стоит внести уточнение – ее могут получать педагоги, которые имеют звание, доплаты и тому подобное.
Важно! Согласно подсчетам МОН, размер зарплаты учителя I категории (6 567 грн и надбавки) - 12 906 гривен. А учитель высшей категории с доплатами и надбавками получает около 13 759 гривен. Что касается директоров учреждений среднего образования, то в среднем размер их заработной платы составляет 16 102 гривен с учетом надбавок.
Однако, когда речь идет об учителе-новичке, ситуация совсем другая.
Коллеги из Сумщины рассказали, что педагогу, который приходит работать в школу на ставку без опыта, предлагают до 6 тысяч гривен зарплаты. То есть ситуация достаточно критическая, поэтому учителей не хватает,
– отмечает учитель.
В крупных городах – Киеве и Львове или в частных школах ситуация может быть оптимистичнее, есть конкуренция другие возможности. Но в райцентрах, например, где преобладают государственные школы, выше штатного расписания не прыгнете – если 6 тысяч, то 6 тысяч.
В современных условиях такой зарплаты однозначно недостаточно! Поэтому, учителя ищут варианты заработка в репетиторстве, индивидуальных занятиях, различных грантовых предложениях. Однако, часто меняют профессию на более прибыльную.
В целом для многих педагогов репетиторство является опцией дополнительного заработка, кто бы что ни говорил, стимулом, чтобы оставаться в профессии, прокачивать навыки и повышать профпригодность. В этом также помогают и соцсети,
– прокомментировал господин Пройдаков.
Невозможность, в условиях войны, поднять зарплату до достойного уровня приведет к необратимым кадровым потерям в образовании среди молодых педагогов.
Больше об украинизации, переходе на украинский, реальные зарплаты учителей, подготовку к НМТ читайте в интервью с Артуром Пройдаковым, который в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира, на Освіте 24.