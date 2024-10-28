Однак чи є зарплата вчителя-початківця достатньою, щоб залучити в освіту молодих педагогів? Про ситуацію з заробітними платами вчителів, зокрема, – у регіонах, розповів Артур Пройдаков в ексклюзивному інтерв'ю для Освіта 24.

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Такої зарплати молодому педагогу однозначно недостатньо

Освітянин Артур Пройдаков, учитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine у 2021 році, поділився своїми міркуваннями стосовно зарплат для молодих педагогів.

Щодо заявленої міністром освіти і науки зарплати в 12 тисяч гривень варто внести уточнення – її можуть отримувати педагоги, які мають звання, доплати тощо.

Важливо! Згідно з підрахунками МОН, розмір зарплати вчителя І категорії (6 567 грн та надбавки) — 12 906 гривень. А вчитель вищої категорії з доплатами та надбавками отримує близько 13 759 гривень. Що стосується директорів закладів середньої освіти, то в середньому розмір їхньої заробітної плати становить 16 102 гривень з урахуванням надбавок.

Однак, коли мова іде про вчителя-початківця, ситуація зовсім інша.

Колеги з Сумщини розповіли, що педагогу, який приходить працювати у школу на ставку без досвіду, пропонують до 6 тисяч гривень зарплати. Тобто ситуація достатньо критична, тому вчителів не вистачає,

– зазначає учитель.

У великих містах – Києві та Львові або ж у приватних школах ситуація може бути оптимістичніша, є конкуренція інші можливості. Але у райцентрах, наприклад, де переважають державні школи, вище штатного розкладу не стрибнете – якщо 6 тисяч, то 6 тисяч.

В сучасних умовах такої зарплати однозначно недостатньо! Тому, вчителі шукають варіанти заробітку в репетиторстві, індивідуальних заняттях, різних грантових пропозиціях. Однак, часто змінюють професію на більш прибуткову.

Загалом для багатьох педагогів репетиторство є опцією додаткового заробітку, хто б що не казав, стимулом, аби залишатися професії, прокачувати навички та підвищувати профпридатність. У цьому також допомагають і соцмережі,

– прокоментував пан Пройдаков.

Неможливість, в умовах війни, підняти зарплату до гідного рівня призведе до незворотних кадрових втрат в освіті серед молодих педагогів.

Більше про українізацію, перехід на українську, реальні зарплати вчителів, підготовку до НМТ читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим, який у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу, на Освіті 24.