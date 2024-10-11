Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплаты всем работникам образования надо дополнительно 270 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Смотрите также Лисовой назвал среднюю зарплату учителя в Украине
Сколько денег нужно на повышение зарплат учителям
Министр заявил, что вопрос повышения зарплат педагогам предусмотрен статьей 61 заключительных положений закона "Об образовании" и является правильным и справедливым. Но на это дополнительных денег на сегодня у государства нет.
Все же чиновник отметил, что Минобразования разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей, в том числе и поэтапный. Для их реализации надо дополнительно хотя бы 80 миллиардов гривен.
В то же время министр подчеркнул, что на сегодня расходы на зарплаты педагогам финансируют за счет доноров и партнеров.
Как только появится возможность, я абсолютно уверен, что учителя будут первые в очереди на повышение их социальных стандартов,
– заявил министр.
При этом добавил, что на сегодня приоритетом для министерства и правительства является безопасность детей: все ресурсы направляются на обеспечение этой потребности.
Интересно! Оксен Лисовой отметил: средняя зарплата учителя на сегодня составляет 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.
Что говорят в Минфине
- Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев сообщил, что зарплаты учителей в 2025 году не вырастут из-за необходимости направления внутренних резервов на оборону страны.
- На зарплаты учителей на 2025 год заложили около 103 миллионов гривен образовательной субвенции, что не отличается от суммы на 2024 год.