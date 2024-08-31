Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он также уточнил, сколько в среднем зарабатывают педагоги.

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Какая средняя зарплата учителя

Лисовой отметил: средняя зарплата учителя – это 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше. Но это точно не та зарплата, которую, по словам чиновника, он как министр, гражданин и родитель хотел бы, чтобы получал учитель.

Закон об образовании и его конечные положения предусматривают поднятие заработной платы до трех прожиточных минимумов, на которые мы, в принципе, выходим. Но выходим с определенным набором инструментов упрощения начисления заработной платы, чтобы там не было полсотни различных надбавок и доплат,

– говорит министр.

Относительно того, когда эти три прожиточных минимума, то есть 24 тысячи гривен, станут реальностью для учителя, министр ответил: это будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50 – 60 миллиардов дополнительных средств. И уточнил, что расходов, которые направляют на оборону нашей страны за один месяц, хватит для того, чтобы повысить зарплату всем учителям на год.

Лисовой также рассказал, что педагоги-дошкольники вообще получают около шести тысяч зарплаты. Им доплачивают до минимума. И это неприемлемо.