Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на образовательной конференции "Августовская-2024" рассказал, ожидать ли повышения зарплаты педагогам уже в этом году. И добавил, что понимает, насколько ожидаемым оно является, отмечает Образование 24.

Интересно Сколько должен зарабатывать учитель в Украине: ответ образовательного омбудсмена

Повысят ли учителям зарплату

Министр отметил, что на повышение оплаты труда педагогам нужны миллиарды гривен.

От 47 до 270 миллиардов гривен дополнительно в год. Сумма отличается в зависимости от системы, по которой повышать зарплаты – единовременно или поэтапно,

– заявил чиновник.

Зато глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, добавил, что для увеличения зарплаты педагогам вдвое стоит добавить еще 100 миллиардов из бюджета страны. А сейчас 70% бюджетных средств идут на оборонные нужды.

Все же Оксен Лисовой заверил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышение может произойти в 2025 году благодаря увеличению образовательной субвенции.