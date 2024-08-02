Сейчас зарплата педагогов не достигает даже средней по Украине. Это отметил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью для "Украинской правды. Жизнь".

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Какой должна быть зарплата учителей

По мнению Сергея Горбачева, украинские учителя должны получать зарплату выше средней.

По моему мнению, учитель должен зарабатывать среднюю зарплату плюс 50%. Мне так кажется. Сейчас у педагогов даже не средняя,

– сказал Горбачев.

Добавим, что по данным Work.ua, средняя зарплата украинцев в целом достигает 19,5 тысяч гривен по состоянию на начало 2024 года. По подсчетам Пенсионного фонда Украины, эта цифра варьировалась от 14,9 тысячи до 15,4 тысячи гривен за первые три месяца 2024 года.

Добавим, что в Днепре таки увеличили зарплаты некоторым учителям. Мэр Днепра Борис Филатов еще раньше обещал обеспечить до 15% роста зарплат для воспитателей-методистов и музыкальных руководителей, работающих в детсадах, школах и учреждениях профтехобразования. Во время сессии горсовета 24 июля анонсированные надбавки приняли.