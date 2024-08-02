Наразі зарплатня педагогів не сягає навіть середньої по Україні. Це зауважив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

Дивіться також Навчання першокласників: на яку важливу проблему вказав освітній омбудсмен

Якою має бути зарплата вчителів

На думку Сергія Горбачова, українські вчителі мають отримувати зарплату вищу за середню.

На мою думку, вчитель має заробляти середню зарплату плюс 50%. Мені так здається. Наразі у педагогів навіть не середня,

– сказав Горбачов.

Додамо, що за даними Work.ua, середня зарплата українців загалом сягає 19,5 тисяч гривень станом на початок 2024 року. За підрахунками Пенсійного фонду України, ця цифра варіювалася від 14,9 тисячі до 15,4 тисячі гривень за перші три місяці 2024 року.

Додамо, що у Дніпрі таки збільшили зарплати деяким вчителям. Мер Дніпра Борис Філатов ще раніше обіцяв забезпечити до 15% зростання зарплат для вихователів-методистів та музичних керівників, що працюють у дитсадках, школах і закладах профтехосвіти. Під час сесії міськради 24 липня анонсовані надбавки ухвалили.