Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначає, що в таких випадках навпаки потрібно підвищувати бали, адже саме через помилки школярі вчаться робити висновки і розвиватися. На цьому посадовець зауважив в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

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Проблема в навчанні першокласників

Маленьку дитину змушують весь час робити правильно, знижують оцінку за те, що дитина сама знайшла помилку і виправила… за це треба підвищувати оцінку! У нас досі подекуди має місце совкова ментальність,

– каже Горбачов.

Він зазначив, що коли вчителі кажуть, що діти не хочуть навчатися, він запитує їх: "Слухайте, шановні, дивіться, дитина прийшла до 1-го класу. Який традиційний підхід? Сиди смирно, не рухайся, роби, що сказали". Вона позбавлена права на помилку. А лише помилка дає нам можливість розвиватися. Це аксіоматично", – додає він.

Так, відповідно до слів освітнього омбудсмена, важлива Нова українська школа, яка ставить найважливішим питанням розвитку у дитини вміння рефлексії – розуміти себе, свої дії, аналізувати помилки і виправляти їх, комунікувати.