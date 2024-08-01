Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что в таких случаях наоборот нужно повышать баллы, ведь именно из-за ошибок школьники учатся делать выводы и развиваться. На этом чиновник отметил в интервью для "Украинской правды. Жизнь".

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Проблема в обучении первоклассников

Маленького ребенка заставляют все время делать правильно, снижают оценку за то, что ребенок сам нашел ошибку и исправил... за это надо повышать оценку! У нас до сих пор кое-где имеет место совковая ментальность,

– говорит Горбачев.

Он отметил, что когда учителя говорят, что дети не хотят учиться, он спрашивает их: "Слушайте, уважаемые, смотрите, ребенок пришел в 1-й класс. Какой традиционный подход? Сиди смирно, не двигайся, делай, что сказали". Он лишен права на ошибку. А только ошибка дает нам возможность развиваться. Это аксиоматично", – добавляет он.

Так, согласно словам образовательного омбудсмена, важна Новая украинская школа, которая ставит важнейшим вопросом развития у ребенка умения рефлексии – понимать себя, свои действия, анализировать ошибки и исправлять их, коммуницировать.