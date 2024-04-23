В Минобразования дали официальный ответ относительно того, выросла ли зарплата педагогов с 1 апреля. Однако не все так просто.

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Выросла ли зарплата учителей

В ведомстве заявили, что повышение зарплат бюджетникам должно было происходить в рамках общего повышения размера должностного оклада работника I тарифного разряда и соответствующего изменения всей единой тарифной сетки.

В МОН также отметили, что соответствующее решение принимает правительство по представлению Министерства экономики Украины. И посоветовали для получения детального разъяснения обратиться в Минэкономики, ведь это не входит в полномочия МОН.

СМИ уже направили запрос для разъяснения ситуации в Министерство экономики Украины.

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Повышение зарплат учителям заложили в проект Госбюджета-2024

Ранее такое повышение зарплат педагогам заложили в Пояснительной записке к проекту Государственного бюджета Украины на 2024 год и предусмотрели расходы на "установление должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС с 1 января 2024 года в размере 3195 гривен, а с 1 апреля 2024 года – 3600 гривен".

Юрист Александр Брыжак объяснил, что повышение должностного оклада с 1 января и 1 апреля 2024 года также предусматривал проект постановления правительства Украины "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Но Кабмин не принял этот проект постановления в вышеуказанном виде. Принятое от 12 января 2024 года постановление КМУ "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" устанавливает следующее: "Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитывают, учитывая размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда 3195 гривен".

То есть обещанное повышение должностного оклада с 1 апреля 2024 года не состоялось.