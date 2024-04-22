Педагог призналась, что у нее большая нагрузка. Работает молодая учительница 31 час в неделю.
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Какую зарплату получает молодая учительница в Черновцах
Ставка при этом составляет 18 часов, уточнила Алина Мец.
Поэтому моя зарплата немного выше, чем зарплата среднестатистической молодой учительницы,
– призналась она.
Педагог при этом заметила, что учителя, которые долго работают, получают различные доплаты за выслугу лет. Молодые педагоги таких привилегий не имеют.
Поскольку я имею 31 час, то моя зарплата составляет 12 тысяч гривен,
– призналась педагог.
Алина Мец считает, что это очень мало, потому что она весь день тратит на педагогическую работу.
С 9 утра до 4 вечера я провожу уроки, а в нерабочее время я еще проверяю задания, заполняю журналы и готовлю уроки на следующий день,
– рассказала учительница.