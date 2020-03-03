Соглашение с Талибаном: выведет ли США войска из Афганистана

Соединенные Штаты подписали "историческое" соглашение с движением "Талибан", но непонятно, будет ли оно полностью реализовано. Ибо это предполагает выход американских войск из страны. Сайт 24 канала проанализировал произошедшее и возможные последствия.

Вооруженный конфликт в Афганистане: что там происходило



Боевые действия в Афганистане/ photo: Modern Diplomacy

Война в этой стране – один из давних конфликтов, который тянется с ХХ века, когда на почти своем последнем дыхании туда вторглись войска Советского Союза. Конфликт длился 10 лет и не остановился после выхода СССР в 1989 году. Америка тогда помогла моджахедам, из которых позже возникнет движение "Талибан" (слово значит "студенты", первые ростки талибов – радикальные религиозные школы, часто спонсируемые Саудовской Аравией). Они запрещали футбол, кино, телевидение, музыку и образование для девочек.

Впрочем, солдаты Соединенных Штатов появились в Афгане только после терактов 11 сентября 2001 года и начала глобальной "Войны с террором". Виноватым признали лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Тогда Афганистаном еще руководили талибы. Они защищали бен Ладена и его боевиков, которые курсировали через границу с Пакистаном.

"Талибан" отказался выдать его, поэтому США начали наносить воздушные удары по стране. Контроль перешел к гражданской администрации, но талибы сохраняют фактическую власть над целыми регионами до сих пор, на активные более 70% территории и получают прибыль в размере 1,5 млрд долларов США (в большей степени с продажи опиума и других наркотиков, но также из налогов и некоторого бизнеса). Соглашение с Вашингтоном может, в теории, вернуть их к рулю.

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В стране постоянно льется кровь из-за кровавых терактов. Выборы связаны с большими технологическими, логистическими и безопасности рисками (фактически нельзя это сделать в районах с талибами нво главе). Поэтому правительство Афганистана в последнее время не может полноценно управлять государством, а США вынуждены сохранять присутствие.

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Между тем силы НАТО покинули страну в 2014 году, передав всю борьбу местной армии, что дало возможность "Талибану" перегруппироваться и развернуть новое наступление. Разговоры о выходе США стали громче после выигрыша выборов Дональдом Трампом, который обещал "закончить войны и вернуть солдат домой.



Могила солдату, погибшего в Афганистане/ photo: Military.com

Этот конфликт унес 45 000 тысяч жизней местных силовиков (данные от президента Афганистана) и 3500 солдат коалиции, 2300 из них – американцы. Все войны в Ираке, Афгане и Сирии обошлись США в 5,9 трлн долларов с 2011 года по данным Института Уотсона.

Но сначала надо было подписать соглашение с "Талибаном". Это поставило США в неудобную позицию: переговоры с политическими представителями движения велись без участия правительства Афганистана в столице Катара – городе Доха. Фактически, президента страны Ашрафа Гани просто ставили перед фактом о их результате через специального представителя по Афганистану.

Условия обсуждались с 2018 года, но реальная сделка произошла лишь в начале 2020-го. И то она была под угрозой срыва после того, как в Афганистане убили американского контрактника. Талибы объявили об уменьшении насилия, но все равно 22 солдата и 14 мирных жителей погибли за это время.

Соглашение с "Талибаном": что в тексте



Делегация талибов на церемонии подписания соглашения с США/ photo: Honolulu-Star-Advertiser

Столица Катара Доха стала местом подписания документа, по которому у США есть 14 месяцев, чтобы выйти из Афганистана. Он небольшой, состоит только из четырех страниц. Свои подписи поставили специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад и главный политический переговорщик движения мулла Абдул Гани Барадар. Госсекретарь США Майк Помпео был свидетелем этого события .

Выход будет касаться армии, советников, тренеров, гражданского персонала (но не дипломатов), частных бойцов. В первые 135 дней (4 месяца с лишним) контингент уменьшится до 8600 человек, войска будут выведены из 5 баз. Сейчас число американских солдат и другого персонала в стране – 12 тысяч. Через 9,5 месяцев, вывод должен закончиться полностью. Но все это "основано на условиях" и может быть пересмотрено или отменено, если одна из сторон не будет выполнять соглашение.

В обмен на это, "Талибан" не позволит любым другим организациям использовать Афганистан как плацдарм для терактов и нападений на США и их союзников. Относительно перемирия, то не факт, что оно будет имплементированно сразу – США, скорее всего, продолжат удары хотя бы некоторое время (но интенсивность будет снижаться, обучение местных сил – сворачиваться).

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Американское командование планирует оставить открытыми семь баз в Афганистане в таких ключевых точках как Кабул, Кандагар, Баграм и Джалалабад. Пока что непонятно, что делать с базами ЦРУ (передать больше полномочий ЦРУ – одна из идей Дональда Трампа, но не все ее поддерживают и фактически ее отвергли). Те "милиции" которые сотрудничают с ЦРУ, обвиняются в насилии, которое привело к смерти гражданских.

Когда американцы выйдут? Если коротко – когда захотят или будут уверены, что правительство Афганистана, талибы и правительство США достигли взаимного согласия. Что сейчас маловероятно. Получит, хотя бы теоретически, "Талибан" и снятие санкций: через три месяца от ООН, а 27-го августа – от США.

Болевая точка договоренности – освобождение пленников с обеих сторон в формате "5000 на 1000". Причем 5 тысяч должно освободить правительство страны. Формально дедлайн до 10-го марта, но не факт, что стороны успеют, ибо вопрос довольно чувствительный. Об этом чуть больше ниже в тексте.

10 марта же должны начаться и переговоры правительства Ашрафа Гани с талибами. До этого две стороны отказывались садиться за один стол, потому что талибы считали афганскую администрацию в Кабуле американскими марионетками.

Закончит ли соглашение войну в Афганистане?

На первый взгляд, сделка слишком расплывчата. Вывод части контингента позволит президенту Трампу получить важный козырь перед осенними выборами: он таки вернул солдат домой, хоть и не всех. То есть выполнил упомянутое выше предвыборное обещание.

Подписание мирного соглашения между бойцами FARC и правительством Колумбии в 2016 году/ photo: The Post Bogota

Но есть несколько важных и сложных вопросов. Как разоружить талибов? В обмен на что конкретно? Например, правительство в Кабуле хочет так же как было с колумбийским группировкам FARC: сдача оружия в обмен на амнистию, развитие своих земель и участие в политической жизни страны. Стоит вспомнить, что переговоры с FARC шли 4 долгих года. "Талибан" сдавать автоматы не хочет, как не желает и становиться отдельной парамилитарной силой, как "Хашд Аль-Шааби" в Ираке и Корпус стражей революции в Иране. Движение хочет, чтобы их интегрировали в существующие силы безопасности страны (США и финансирует!).

Справедливо и опасение, что полный выход коалиции может вернуть к власти "Талибан". Который может очень быстро забыть подписанное соглашение и вернуться к старым практикам. Даже если талибы говорят, что они изменились с жестоких времен 90-х, скептицизм, плохая репутация и опасения до сих пор сопровождают движение. Действительно непонятно, как талибы, которые 18 лет боролись за свою идеологию и право ее насаждать вдруг от нее откажутся, спрашивают правозащитники Афганистана.

Особенно это касается демократии, западного стиля жизни и прав женщин и девушек. Также отмечается, что талибы получили много за почти нулевую ответственность. Очень трудно будет проверить, не они ли будут стоять за новыми терактами. Не продолжат ли они контакты с "Аль-Каидой" дома и в Пакистане, как это сейчас происходит.

В армии и полиции Афгана недостаточно людей, чтобы заменять павших, число которых постоянно растет. Есть угроза того, что талибы просто захотят свергнуть правительство почти сразу посте того, как американцы уйдут из страны. Если же Америка хочет вести и дальше борьбу с террором, то нужно как минимум 2000 солдат рядом с Афганистаном. Для продолжения обучения местных сил – 5000, считает адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Именно от продолжения финансирования этих направлений зависит успех для "Афганистана после сделки".



Президент Афганистана Ашраф Гани / photo: Wikipedia

Есть проблемы и в понимании некоторых пунктов текста: президент Афганистана Ашраф Гани уже сказал, что "обещания освободить 5000 пленников не было" и именно его правительство, а не американское, должно решить кого и когда отпускать. В общем, в тюрьмах Афганистана находится 15 тысяч талибов, которых движение давно требует отпустить и даже заверило своих боевых командиров, что "тысячи будут освобождены".

В Вашингтоне парламентарии говорят, что раньше Помпео в Мюнхене отмечал совершенно другое: освобождение пленников не должно быть частью соглашения. Госсекретарь США пояснил: освобождение стало пунктом в документе ради укрепления доверия. Ашраф Гани парировал: "мы четко дали понять, что в стране нет политического капитала и консенсуса для такого важного шага". Это ставит эффективность сделки под большое сомнение и дает возможность "Талибану" уклониться от ее выполнения.

Что имеем в конце? Если все пройдет как надо, то появится новое афганское правительство с участием талибов, которое будет бороться с другими террористическими группами, сотрудничать с США после двух десятилетий войны и таки завершит ее. Его функционирование будет критически важным для полного вывода иностранных войск из страны. Реализация остается – по крайней мере сейчас – миражом.