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      Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке

      86 Читати новину українською
      Наиболее масштабные вооруженные противостояния ХХ века
      Наиболее масштабные вооруженные противостояния ХХ века / 24 канал

      После завершения Второй мировой войны планету всколыхнуло еще не одно вооруженное противостояние, часть из которых – локальные. Рассказываем о конфликтах, которые привели к наибольшим потерям.

      В ХХ веке Азия едва ли не больше всех континентов страдала от войн. Некоторые из них продолжаются до сих пор. В частности, индо-пакистанская война, арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке, гражданская война в Мьянме, война в Афганистане и турецко-курдский конфликт (Восточная Турция, Северный Ирак). И, хотя постоянных боевых действий там нет, все же время от времени ситуация в регионах накаляется.

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      Наиболее кровавой в Азии стала Вьетнамская война 1955(57)-1975 гг (около 4 миллионов смертей). Война произошла между коммунистическим Северным Вьетнамом, который поддерживали СССР и КНР, и Южным Вьетнамом (на его стороне – США, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея). Завершилась поражением и выводом войск Штатов и их союзников из Республики Вьетнам (Южный Вьетнам), которая вскоре прекратила свое существование. Страна объединилась под властью Коммунистической партии Вьетнама.

      Счет смертей на миллионы идет также в Афганской войне, которая продолжается с 1978 года (около 2 млн жертв), Ирано-иракской войне 1980-1988 гг (больше миллиона погибших), Корейской войне 1950-1953 гг (около 2 млн жертв) и Индо-пакистанском конфликте, который начался еще в 1947 году из-за спора за регион Кашмир. В конце февраля 2019 года он в очередной раз напомнил о себе (за весь период – около миллиона погибших).

      Кашмір
      Новый виток конфликта на территории Кашмира произошел совсем недавно / Getty Images

      В Европе в ХХ веке среди самых кровавых войн можно выделить Вторую гражданскую войну в Греции 1946-1949 гг (более 158 тысяч жертв) и Боснийскую войну (1992-1995 годы), во время которой погибло более 100 тысяч человек. В течение Югославских войн 1991-2001 годов число погибших составило около 140 тысяч.

      Югославские войны стали одним из самых масштабных вооруженных конфликтов XX века. Они происходили на территории бывшей республики Югославии и были вызваны стремлением ее народов обрести независимость и желанием преимущественно сербских сил не допустить это. Завершились войны образованием новых независимых государств: Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении, Хорватии, Сербии, Черногории. Непосредственным результатом конфликта стало провозглашение седьмого независимого государства Косово, которое, правда, признали пока не во всем мире.

      Війни
      Войны на территории Азии и Европы

      В целом в ХХ веке самыми масштабными можно назвать Конголезские войны 1996-2003 годов, во время которых погибли около 6 миллионов человек.

      Первая конголезская война произошла в 1996-1997 годах, в ее ходе поддерживаемые Угандой и Руандой повстанцы свергли президента Заира Мобуту, Заир был переименован в Демократическую Республику Конго. Вторая конголезская война (1998-2002) состоялась на территории Конго. В ней участвовали более 20 вооруженных группировок из девяти государств. Именно в этот период начались массовые убийства мирных жителей, изнасилования и расправы над военнопленными. Более 5 миллионов человек умерли от голода и болезней, вызванных вооруженными противостояниями.

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      На территории Африки состоялись также масштабные Алжирская война (1954-1962) и гражданская война в Эфиопии (1974-1991), каждая из которых привела к около 1,5 миллионам смертей. Жертвами второй гражданской войны в Судане 1983-2005 годов стали около 2 миллионов человек. Во время гражданской войны в Мозамбике 1975-1992 гг погибло более 1 миллиона местных жителей.

      До сих пор продолжается, в частности, гражданская война в Сомали (с 1988 года, около 500 тысяч жертв), религиозные войны в Нигерии (с 2009 года, более 50 тысяч жертв), война в Сирии (с 2011 года, более 560 тысяч погибших).

      Сомалі
      Сегодня на территории Сомали теракты – не редкость / Getty Images

      Масштабные войны ХХ века всколыхнули и Южную Америку. Так, гражданская война в Колумбии, которая продолжается до сих пор, унесла жизни более 220 тысяч человек.

      Война началась в 1964 году между правительством Колумбии, военизированными группами, преступными группировками и левыми партизанами (РВСК, АНО) за влияние в стране. Причины начала конфликта каждая из сторон трактует в свою пользу. Основным аргументом является "желание обеспечить социальную стабильность и порядок в стране, защитить права граждан". Однако все стороны критикуют за многочисленные нарушения прав человека, а партизан и ультраправых – также за терроризм и участие в незаконном обороте наркотиков.

      В сентябре 2016 года правительство Колумбии и ФАРК подписали исторический договор о прекращении боевых действий. Однако в начале октября 2016 года в стране прошел референдум: граждане должны были решить, стоит ли принять условия мирного договора с ФАРК, или продолжить ведение боевых действий. Больше половины колумбийцев высказались против подписания мирного договора с ФАРК. Однако в стране продолжает действовать режим прекращения огня.

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      Также на территории континента состоялись масштабные гражданские войны в Гватемале (1960-1996) и Никарагуа (1981-1990), повлекшие гибель около 200 и 50 тысяч человек соответственно.

      Війни
      Войны на территории Африки и Южной Америки

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Война Конго Иран Йемен Ирак Афганістан Чечня Конфликт в Грозном Война в Ливии Война в Сирии Сомали Конфликт между Индией и Пакистаном
      Источник: 24 канал
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