В мире из-за военных конфликтов погибло полмиллиона детей: ужасающая статистика последних лет

По меньшей мере полумиллиона детей погибли в результате вооруженных конфликтов за последние 4 года. Дети умирают преимущественно от последствий войны, голода и отсутствия медобеспечения.

Так, в среднем от военных действий ежегодно умирает 100 тысяч детей. Исследователи назвали 10 стран, в которых дети больше всего страдали от конфликтов, это: Афганистан, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканская республика, Демократическая Республика Конго, Сирия, Ирак, Мали, Нигерия, Сомали, указано в анализе организации Save the Children.

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Как сообщают в отчете, дети умирали в основном из-за косвенных последствий конфликтов и войн: голод, поврежденная инфраструктура и отсутствие доступа к медицинской помощи.

Общее количество детских смертей через косвенное влияние войны оценивают на уровне 870 тысяч: сюда включают всех умерших малышей в возрасте до пяти лет.

По словам исследователей, в 2017 году в зонах конфликтов находились 420 миллионов детей, то есть почти 18% от числа всех детей в мире. Это на 30 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.

В своем исследовании организация Save the Children отмечает, что попытки сохранить школы в безопасности, запрет использования определенных видов оружия, привлечение людей к ответственности за преступления против детей, введение новых путей психологической поддержки несовершеннолетних может существенно изменить их жизнь.

Отметим, что мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Четыре тысячи погибших были военнослужащими украинской армии.