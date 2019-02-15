11:52
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, 14 февраля
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, 14 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      В мире из-за военных конфликтов погибло полмиллиона детей: ужасающая статистика последних лет

      24 Читати новину українською
      Дети в Афганистане
      Дети в Афганистане / Getty images

      По меньшей мере полумиллиона детей погибли в результате вооруженных конфликтов за последние 4 года. Дети умирают преимущественно от последствий войны, голода и отсутствия медобеспечения.

      Так, в среднем от военных действий ежегодно умирает 100 тысяч детей. Исследователи назвали 10 стран, в которых дети больше всего страдали от конфликтов, это: Афганистан, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканская республика, Демократическая Республика Конго, Сирия, Ирак, Мали, Нигерия, Сомали, указано в анализе организации Save the Children.

      Читайте также: В оккупированном Крыму российские военные дают детям оружие и хотят создать "армию патриотов"

      Как сообщают в отчете, дети умирали в основном из-за косвенных последствий конфликтов и войн: голод, поврежденная инфраструктура и отсутствие доступа к медицинской помощи.

      Общее количество детских смертей через косвенное влияние войны оценивают на уровне 870 тысяч: сюда включают всех умерших малышей в возрасте до пяти лет.

      По словам исследователей, в 2017 году в зонах конфликтов находились 420 миллионов детей, то есть почти 18% от числа всех детей в мире. Это на 30 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.

      В своем исследовании организация Save the Children отмечает, что попытки сохранить школы в безопасности, запрет использования определенных видов оружия, привлечение людей к ответственности за преступления против детей, введение новых путей психологической поддержки несовершеннолетних может существенно изменить их жизнь.

      Отметим, что мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Четыре тысячи погибших были военнослужащими украинской армии.

      blog_ava
      Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
      сегодня
      1772
      Теги: Жертвы Новости политики Война Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 11:01 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      2424
      Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:02 Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 332
      Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      сегодня , 08:40 Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      Злой Одессит 1696
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      14 февраля , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 6698
      "Динамо" вырвало ничью в матче с "Олимпиакосом"
      14 февраля , 21:55 "Динамо" вырвало ничью в матче с "Олимпиакосом"
      431
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Азии мусульманки создали "Клуб покорных жен" и учат правильно заниматься сексом
      25 июня 2011 , 22:36 1
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук