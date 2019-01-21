Война на Донбассе: в ООН озвучили количество погибших с начала конфликта

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Четыре тысячи погибших были военнослужащими украинской армии.

Об этом информирует "Немецкая волна" со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Киеве.

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Так, по данным миссии, примерно 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 – военнослужащими украинской армии, а 5500 – поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками.

Еще от 27 тысяч до 30 тысяч человек получили во время конфликта ранения.

В то же время в 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц. К слову, эта цифра вдвое меньше данных за 2017 год.

Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Пророссийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых.

Напомним, 20 января российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Однако, украинским защитникам удалось уничтожить одного пророссийского боевика.