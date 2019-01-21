Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе

20 января российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Однако, украинским защитникам удалось уничтожить одного пророссийского боевика.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий получил ранения. Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 20 января, один оккупант был уничтожен и двое получили ранения,

– отметили в штабе.

Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

В целом оккупанты совершили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Павлополь, Пески, Гнутово, Водяное, Каменка, Широкино, Красногоровка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, 21 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.