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      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе

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      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе / Фото из открытых источников

      20 января российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Однако, украинским защитникам удалось уничтожить одного пророссийского боевика.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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      В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий получил ранения. Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 20 января, один оккупант был уничтожен и двое получили ранения,
      – отметили в штабе.

      Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

      В целом оккупанты совершили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Павлополь, Пески, Гнутово, Водяное, Каменка, Широкино, Красногоровка и Новомихайловка.

      В течение текущих суток, 21 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

       

      Теги: Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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