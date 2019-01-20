Российские агенты агитируют жителей Донбасса получать паспорта РФ
Представители России на Донбассе агитируют людей получать паспорта РФ. Такими действиями Россия фактически берет на себя ответственность за войну на Донбассе.
Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает "РБК-Украина".
"Недавно там был некий Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют", – рассказал представитель омбудсмена.
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Я в этом вижу то, что людей хотят втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Главный посыл в том, что РФ такими действиями фактически берет на себя ответственность в этой войне на Донбассе, хотя официально ее не признает,
– добавил Лисянский.
При этом он заверил, что Украина будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами.
"Это технология РФ по ведению гибридной войны. Такими действиями РФ поэтапно признает свое участие в этой войне. Но наши граждане Украины останутся гражданами Украины. Мы будем их защищать и отстаивать всеми возможными и невозможными средствами", – сказал представитель уполномоченного по правам человека.
Он также отметил, что такие действия РФ не имеют юридической силы.
К слову, в декабре 2018 года Госдума дала президенту РФ Владимиру Путину право определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.
Ранее в РФ подготовили поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство России. В РФ заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".