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      Російські агенти агітують жителів Донбасу отримувати паспорти РФ

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      Представники Росії агітують жителів Донбасу отримувати паспорти РФ
      Представники Росії агітують жителів Донбасу отримувати паспорти РФ / Ілюстративне фото

      Представники Росії на Донбасі агітують людей отримувати паспорти РФ. Такими діями Росія фактично бере на себе відповідальність за війну на Донбасі.

      Про це розповів представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, повідомляє "РБК-Україна".

      "Нещодавно там був такий собі Микола Старіков. Він там проводив заходи і активно лобіював, що жителям Донбасу треба надавати російські паспорти. Це був не єдиний посил для жителів Донбасу. Про це у всіх сепаратистських ЗМІ активно заявляють", – розповів представник омбудсмена.

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      Я в цьому вбачаю те, що людей хочуть втягнути у політичну маніпуляцію та у військовий конфлікт. Головний посил у тому, що РФ такими діями фактично бере на себе відповідальність у цій війні на Донбасі, хоча офіційно її не визнає,
      – додав Лисянський.

      При цьому він запевнив, що Україна захищатиме своїх громадян і відстоюватиме їх усіма засобами.

      "Це технологія РФ по веденню гібридної війни. Такими діями РФ поетапно визнає свою участь у цій війні. Але наші громадяни України залишаться громадянами України. Ми будемо їх захищати і відстоювати усіма можливими і неможливими засобами", – сказав представник уповноваженого з прав людини.

      Він також зауважив, що такі дії РФ не мають юридичної сили.

      До слова, у грудні 2018 року Держдума Росії дала президентові РФ Володимиру Путіну право визначати категорії іноземців та осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.

      Раніше в РФ підготували поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Росії. В РФ заявляли, що хочуть ухвалити закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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