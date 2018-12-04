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      Росія хоче спростити для українців отримання громадянства

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      У Росії хочуть спростити отримання громадянства
      У Росії хочуть спростити отримання громадянства / Фото з відкритих джерел

      Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації.

      Про це повідомляє ТАСС.

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      Володін сказав на пленарному засіданні, що в пріоритетному порядку потрібно внести зміни в законодавство, які допоможуть швидше отримати громадянство РФ. Він додав, що потрібно зробити все, щоб було менше бюрократії при оформленні документів.

      Спікер стверджує, що такі зміни "відкриють двері" для вступу у громадянство Росії.

      До слова, у Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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