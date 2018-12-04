Росія хоче спростити для українців отримання громадянства
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації.
Про це повідомляє ТАСС.
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Володін сказав на пленарному засіданні, що в пріоритетному порядку потрібно внести зміни в законодавство, які допоможуть швидше отримати громадянство РФ. Він додав, що потрібно зробити все, щоб було менше бюрократії при оформленні документів.
Спікер стверджує, що такі зміни "відкриють двері" для вступу у громадянство Росії.
До слова, у Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".