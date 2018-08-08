Росія спрощує процедуру отримання громадянства для українців
У Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".
Відповідний законопроект вже внесли до Держдуми Російської Федерації.
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Жодного пояснення цих визначень у документі немає, тлумачення поняття "зміна політичного режиму" не наводиться. До того ж, автори цього документа кажуть, що це допоможе українцям, грузинам, які масово приїхали до РФ.
Для швидкого отримання російського громадянства люди повинні будуть надати свої відбитки пальців та пройти медогляд на відсутність ВІЛ та наркозалежності.
Джерело: 24 канал
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