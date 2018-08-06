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Путін відвідав окупований Крим: з'явилась різка реакція МЗС України

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МЗС України висловило протест через поїздку Путіна до Криму
МЗС України висловило протест через поїздку Путіна до Криму / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України висловило протест через візит 4 серпня президента Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Криму та Севастополя.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

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Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія,
– наголосили в МЗС.

Наголошується, що Крим та Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах.

"Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта", – додали в МЗС.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 серпня побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін МЗС України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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