Путін підписав обурливий закон щодо окупованого Криму

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, згідно з яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в Криму.

Документ було опубліковано 3 серпня на офіційному порталі Державної системи правової інформації Росії.

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Відповідно до закону, право користування ділянками надр, розташованими в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду Росії, ухваленому за результатами аукціону на право користування ділянками надр.

Зокрема, закон передбачає, що з 1 жовтня 2015 року ліцензії на надра Чорного і Азовського морів, видані державними та іншими офіційними органами України до анексії Криму, визнаються недійсними.

Цей законопроект Держдума Росії ухвалила в першому читанні на засіданні 10 квітня.

Нагадаємо, напередодні Рада Федерації Росії ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".