Путин подписал возмутительный закон относительно оккупированного Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму.

Документ был опубликован 3 августа на официальном портале Государственной системы правовой информации России.

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Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятом по результатам аукциона на право пользования участками недр.



В частности, закон предусматривает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными.



Этот законопроект Госдума России приняла в первом чтении на заседании 10 апреля.

Напомним, накануне Совет Федерации России принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".