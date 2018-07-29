В России приняли возмутительный документ по Крыму

В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".

Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

"В названии памятной даты отражены настоящие геополитические события, послужившие основанием для издания 19 (8) апреля 1783 года "Высокого манифеста Великой императрицы Екатерины II о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую", – говорится в принятом документе.

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Как отмечает "Интерфакс", в пояснительной записке документа также указывается, что в нем никоим образом "не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного или силового воздействия на вхождение Крыма в состав РФ".

Напомним, накануне Государственный департамент США обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится о том, что позиция страны остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является территорией Украины.