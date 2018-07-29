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Россия вытесняет из Крыма людей с украинскими паспортами, – журналистка

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В Крыму ведется политика замещения местного населения жителями из регионов России
В Крыму ведется политика замещения местного населения жителями из регионов России / Иллюстративное фото

Российская власть в оккупированном Крыму методично ведет политику замещения местного населения жителями из российских регионов. При этом на сегодня на полуострове "нет никакой работы, кроме милитаристского сектора".

Об этом рассказала известная журналистка и блогер Лариса Волошина, сообщает "Обозреватель".

"Денег местным жителям критически не хватает. Более того, их увольняют с работы, чтобы заменить их на приезжих из материковой России. Это повальная ситуация. Закрываются рынки, людям без каких-либо причин запрещают торговать. То, чем жили крымчане, к чему они привыкли, сейчас убирается бешеными темпами", – рассказала Волошина.

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Поэтому Россия сейчас или должна начать удерживать крымское население, а его там вместе с приезжими около 3 миллионов, или начать постепенно вытеснять людей с украинским паспортом. Они это и делают,
– отметила журналистка.

Она также рассказала, что российская оккупационная власть проводит программу замещения "Достойная старость". Заключается эта программа в том, что "военным пенсионерам по всей России дают кредиты, почти дарят деньги, чтобы они покупали у украинских граждан имущество в Крыму и переезжали жить в Крым".

При этом Волошина отметила, что для крымчан, наоборот, действует программа по переселению их на Дальний Восток.

Всячески способствуют, чтобы крымские дети ехали учиться в российские вузы и не возвращались. Но, как рассказывают преподаватели крымских вузов, со всей России поступают к ним на бюджет. Это люди из Удмуртии, там нет крымских детей,
– рассказала журналистка.

К слову, 26 июля в оккупированном крымском поселке Курское российские силовики провели массовые обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам.

Теги: Новости Украины Новости политики Образование Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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