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Росія витісняє з Криму людей з українськими паспортами, – журналістка

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У Криму ведеться політика заміщення місцевого населення жителями з регіонів Росії
У Криму ведеться політика заміщення місцевого населення жителями з регіонів Росії / Ілюстративне фото

Російська влада в окупованому Криму методично веде політику заміщення місцевого населення жителями з російських регіонів. При цьому на сьогодні на півострові "немає жодної роботи, крім мілітаристського сектора".

Про це розповіла відома журналістка і блогерка Лариса Волошина, повідомляє "Обозреватель".

"Грошей місцевим жителям критично не вистачає. Більше того, їх звільняють з роботи, щоб замінити їх на приїжджих з материкової Росії. Це повальна ситуація. Закриваються ринки, людям без будь-яких причин забороняють торгувати. Те, чим жили кримчани, до чого вони звикли, зараз прибирається шаленими темпами", – розповіла Волошина.

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Тому Росія зараз або повинна почати утримувати кримське населення, а його там разом з приїжджими близько 3 мільйонів, або почати поступово витісняти людей з українським паспортом. Вони це і роблять,
– зазначила журналістка.

Вона також розповіла, що російська окупаційна влада проводить програму заміщення "Гідна старість". Полягає ця програма в тому, що "військовим пенсіонерам по всій Росії дають кредити, майже дарують гроші, щоб вони купували в українських громадян майно в Криму і переїжджали жити до Криму".

При цьому Волошина зазначила, що для кримчан, навпаки, діє програма з переселення їх на Далекий Схід.

Всіляко сприяють, щоб кримські діти їхали вчитися в російські виші і не поверталися. Але, як розповідають викладачі кримських вишів, з усієї Росії поступають до них на бюджет. Це люди з Удмуртії, там немає кримських дітей,
– розповіла журналістка.

До слова, 26 липня в окупованому кримському селищі Курське російські силовики провели масові обшуки у неповнолітніх кримських татар відразу за чотирма адресами.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Освіта
Джерело: 24 Канал
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