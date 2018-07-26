Неповнолітнім кримським татарам окупанти влаштували масові обшуки
У четвер, 26 липня, в окупованому кримському селищі Курське Білогірського району відбуваються масові обшуки у неповнолітніх кримських татар відразу за чотирма адресами.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зокрема, обшуки проходять у неповнолітніх у селищі Курське: Мустафи Коки, Умера Абдувелієва, Різвана Сейтхалілова, Сейтумера Асанова.
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Ще один обшук раніше відбувся у селі Холодівка Судакського району в Азіз-Мухаммеда Алієва.
Усіх 5 неповнолітніх кримських татар звинувачують у тому, що вони наприкінці червня 2018 року зняли російський прапор із сільради Курського і спалили його. За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею про наругу над державними символами Росії.
Відразу після інциденту у всіх підозрюваних були взяті пояснення.