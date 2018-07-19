У будинку кримського активіста Алієва проводять обшуки: з'явились фото і відео

Вдома у кримського активістам Мусліма Алієва, який є фігурантом так званої "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" вранці 19 липня проводять обшуки.

Як інформує спільнота "Кримська солідарність", вранці у четвер представники окупаційної влади прийшли додому до Алієва, щоб провести "слідчі заходи".

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Надійшла інформація, що в будинку Мусліма Алієва на перебувають співробітники ФСБ. Подробиці з'ясовуються. Адреса: місто Алушта, село Верхня Кутузовка, вул. Підгірна 21,

– зазначено у повідомленні на Facebook-сторінці спільноти.

Пізніше стало відомо, що "слідчі заходи" проводять приблизно 6 "співробітників" у дворі будинку та 5 – безпосередньо у помешканні.

Обвинувачені у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усейн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".