"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму

В окупованому Російською Федерацією Криму назріла нова катастрофа - курортні міста півострова завалені великою кількістю сміття.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Зокрема, на знімках показані гори сміття, що розкидані просто посеред вулиць в Коктебелі, Алушті, Судаку, Ялті і Сімферополі.

"Це не проблема, це катастрофа. Центр селища, вулиця Прикордонна", – підписав фото автор.

Як видно з інших світлин, усі найпопулярніші серед туристів міста окупованого Криму, закидані десятками пакетів зі сміттям.

Судак

ул.Коммунальная

деткам на площадке и видно и пахнет... pic.twitter.com/7sSOaVY0MJ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 июля 2018 г.