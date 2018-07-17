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"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму

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Курорти Криму завалені сміттям
Курорти Криму завалені сміттям / Фото з Twitter

В окупованому Російською Федерацією Криму назріла нова катастрофа - курортні міста півострова завалені великою кількістю сміття.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. 

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Зокрема, на знімках показані гори сміття, що розкидані просто посеред вулиць в Коктебелі, Алушті, Судаку, Ялті і Сімферополі. 

 "Це не проблема, це катастрофа. Центр селища, вулиця Прикордонна", – підписав фото автор.

 

Як видно з інших світлин, усі найпопулярніші серед туристів міста окупованого Криму, закидані десятками пакетів зі сміттям.

 

 

 

 

Теги: Новини України Екологія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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